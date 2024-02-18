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    Суарес: После ЧМ-2014 «Реал» хотел подписать меня

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    Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что мог оказаться в «Реале» после чемпионата мира 2024-го года.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    «Перед чемпионатом мира 2014 года мадридский "Реал" хотел подписать меня, и всё шло хорошо. Они думали о продаже Бензема в "Арсенал", к этому всё было подготовлено.

    Однако, когда начался чемпионат мира, "Барселона" включилась в гонку и, очевидно, я предпочёл "Барсу". В связи с ситуацией с укусом интерес "Реала" снизился, а "Барса" наоборот, проявила больший интерес (во время матча сборной Уругвая с Италией Суарес укусил итальянского защитника Джорджо Кьеллини за плечо, за что получил четырёхмесячную дисквалификацию).

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    • В конце концов, у меня осталось два варианта, и я выбрал "Барселону", потому что играть за этот клуб было моей мечтой», — приводит слова Суареса Marca.

    В 2014-м году уругваец выступал за «Ливерпуль». В тот же год Суарес перешел в «Барселону», где выступал до 2020-го года.

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