Источник: Модрич не будет продлевать контракт с «Реалом»

Полузащитникразочарован тем, как к нему относятся в клубе. Об этом сообщает издание Relevo.

Стало известно, что Модрич не будет продлевать контракт на следующий сезон. Полузащитник недоволен своим положением в «Реале». Отмечается, что при продлении соглашения с клубом летом 2023-го года боссы «сливочных» обещали ставить хорвата в состав, но этого не происходит.

К тому же, Модрич считает, что не попадает в стартовый состав команды из-за ставки на молодых игроков «сливочных», а не из-за плохой игровой формы футболиста.

В нынешнем сезоне хорват провел только 5 матчей за «Реал» в Примере и не отметился результативными действиями.