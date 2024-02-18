Дзагоев: Теперь стал понимать разницу между футболистом и тренером

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной Россииподелился своими впечатлениями от стажировки в самарскихпод началом своего детского тренера Виталия Осинькина.

«Стажировка прошла супер! Съездил очень продуктивно, многое для себя понял, почерпнул. Участия в тренировочном процессе я не принимал, смотрел со стороны. В основном мы наблюдали и обсуждали какие-то моменты с Сергеем Корниленко, помощником Игоря Витальевича и спортивным директором "Крыльев".

Мы с Витальичем много работали вместе. Многие его упражнения я и так знал, но что-то со временем он подкорректировал.Если ты играл в футбол и понимаешь его, это еще ни о чем не говорит. Футболист не может моментально стать тренером. Я понимал, что тренерская работа — это совсем другое, но не думал, что это настолько тяжело.

Особенно работа главного тренера. Например, матч вечером, потом ещё собрание на 1,5 часа, потом Игорь Витальевич сразу идёт смотреть игру. Сказал, что нужно придумать упражнение для следующей тренировки, которое позволит улучшить моменты, которые ему не понравились в игре.

Главное — я прочувствовал эту разницу в работе футболиста и тренера. Тренерская работа тяжелая, кропотливая, времени больше ни на что нет. Осинькин обращает внимание на каждую мелочь, и это правильно — футбол состоит из мелочей. Все это дает общий результат», — сказал Дзагоев «Чемпионатe».

Алан Дзагоев объявил о завершении футбольной карьеры осенью 2023 года. Его последним клубом была греческая «Ламия».