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    Жирков: Не вижу себя главным тренером

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    Знаменитый российский игрок Юрий Жирков рассказал, как проходит его учеба на тренера в академии РФС и насколько сложно ему приходится.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Когда был футболистом, смотрел на тренеров, думал, что они ничего не делают. Сейчас понимаю, что это тяжело, был не прав. Первое время было так, что на следующий день не хотел идти, но учеба платная, если заплатил деньги, то нужно доучиться. Пока себя не вижу главным тренером. У нас уже прошло три семестра, по три дня сидеть с 8 утра до 17 — так себе занятие.

    Там, как в школе, институте, все на тебя смотрят, ты должен что-то рассказать, очень тяжело. Я остальных студентов знаю, все поигравшие, так что с коллективом нормально», — приводит слова Жиркова ТАСС.

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    Юрий Жирков — один из лучших игроков России своего поколения. Он выступал за «Спартак» Тамбов, ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» Москва, «Зенит», «Химки». За сборную России провел 104 матча, забил 2 гола. В ее составе стал бронзовым призером Евро-2008.

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