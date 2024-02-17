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    Виллиан: Когда уходил из «Арсенала», люди говорили, что я сумасшедший

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    Хавбек «Фулхэма» Виллиан вспомнил о том, как покинул «Арсенал» летом 2021 года.

    Виллиан
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    Виллиан

    Бразилец расторг контракт с «канонирами» и перешёл в бразильский «Коринтианс» в статусе свободного агента.

    «Когда я уходил из "Арсенала", все знали, что это было нехорошо. Для меня это был трудный год. Я решил уйти, и на тот момент у меня ещё был контракт на два года, и я просто сказал им: "Слушайте, давайте разорвём контракт. Это не сработало так, как мы хотели. Я уйду куда-нибудь ещё и продолжу играть в футбол". Я изменил ситуацию, и теперь, спустя три года, я в "Фулхэме", наслаждаюсь жизнью.

    Люди говорили мне: "Ты сумасшедший. Ты не можешь отказаться от таких денег". Они говорили: "Любой другой игрок на твоём месте никогда бы этого не сделал". Они бы соблюдали контракт и собирали деньги. Но я не думаю о деньгах. Я знаю, что деньги важны, это точно. Но это не первое дело в моей жизни. Но я был недоволен, поэтому решил уйти», — приводит слова Виллиана The Telegraph.

    В текущем сезоне бразилец сыграл 26 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Нынешнее соглашение игрока с лондонским клубом истекает летом 2024 года.

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