Семак: Матчи на третьем сборе мы проведем в закрытом режиме

Главный тренервысказался о предстоящем третьем сборе команды.

«Первый сбор мы провели здесь, во время второго у нас был турнир в Катаре, а на третий сбор вернулись обратно, исходя из спарринг-партнеров. По логистике так было удобнее, поэтому мы выбрали для третьего сбора именно Абу-Даби.

Вечером здесь вполне комфортно. Возможно, на утренних занятиях будет немного жарче, чем в Дохе, но ничего критичного в этом нет — нормальная погода.

Во время третьего сбора мы будем работать в нашем привычном игровом режиме — так называемом недельном цикле. Это означает, что у нас будет больше восстановительных дней для подготовки — после нагрузок всегда будем восстанавливаться. Здесь мы будем готовиться к режиму, который нам предстоит после возобновления чемпионата.

Игроки успели переключиться — понятное дело, что работа на сборах рано или поздно начинает надоедать. Ребята перезарядились, это самое главное. До возобновления чемпионата осталось всего две недели — каждый понимает, что нужно делать. Все готовы к тому, чтобы провести заключительный сбор в хорошем настроении.

Соперники предварительно известны, но эти матчи мы проведем в закрытом режиме. Соперники известны не на сто процентов, но в принципе мы понимаем, с кем будем играть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.