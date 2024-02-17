В 18:00 17.02.2024 Линкольн Сити и Эксетер Сити сыграют матч в английской Первой Лиге.

Линкольн Сити — Эксетер Сити

Последний матч между собой: Эксетер Сити — Линкольн Сити 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Линкольн Сити»).

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