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    Флитвуд Таун — Барнсли ⚽ смотреть онлайн

    17.02.2024 в 18:00 начнется матч в английской Первой Лиге Флитвуд Таун — Барнсли

    Футбол Футбол Англии
    В 18:00 17.02.2024 Флитвуд Таун и Барнсли сыграют матч в английской Первой Лиге.

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    Флитвуд Таун — Барнсли

    Последний матч между собой: Барнсли — Флитвуд Таун 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Барнсли»).

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