В 18:00 17.02.2024 Дерби Каунти и Стивенидж сыграют матч в английской Первой Лиге.

Дерби Каунти — Стивенидж

Последний матч между собой: Стивенидж — Дерби Каунти 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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