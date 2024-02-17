В 18:00 17.02.2024 Бёрнли и Арсенал Лондон сыграют матч в чемпионате Англии по футболу.

Бёрнли — Арсенал Лондон

Последний матч между собой: Арсенал Лондон — Бёрнли 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Арсенал Лондон»).

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