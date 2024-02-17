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    «Барселона» готова предложить новый контракт Араухо

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    «Барселона» намерена продлить контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает Marca.

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    По информации источника, в среду, 14 февраля, спортивный директор каталонцев Деку встретился с 24-летним футболистом и дал понять, что «Барселона» рассчитывает на него, а в будущем видит капитаном команды. Сине-гранатовые готовы предложить Араухо новый контракт до лета 2029 или 2030 года со значительным повышением зарплаты.

    Также в трансфере Араухо заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб предложил за защитника € 75 млн, однако «Барселона» ответила отказом.

    Араухо перешёл в «Барселону» из «Барселоны Б» в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом на данный момент рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает уругвайского защитника в € 70 млн.

    В нынешнем сезоне Араухо сыграл 25 матчей и забил один гол.

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