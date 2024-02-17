Анчелотти: Модричу не нравится быть в запасе, я это понимаю

Главный тренер «Реала»рассказал о ситуации с хорватским полузащитникоми тем, что он стал редко появляться на футбольном поле.

«Я разговаривал с Модричем о его ситуации. Футболисту, который привык играть, всегда сложнее сидеть на скамейке, чем другим, и я это понимаю. Лука ведет себя как профессионал, он продолжает бороться за место на поле.

В раздевалке он продолжает вносить тот же вклад, что и всегда. Его очень уважают и считают примером для подражания, потому что он каждый раз выкладывается на тренировках и в матчах, оставаясь эталоном профессионализма для команды», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне 38-летний хорват сыграл за «Реал» 27 матчей, забил один мяч, отдал шесть голевых передач.