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    Анчелотти: Модричу не нравится быть в запасе, я это понимаю

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о ситуации с хорватским полузащитником Лукой Модричей и тем, что он стал редко появляться на футбольном поле.

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    «Я разговаривал с Модричем о его ситуации. Футболисту, который привык играть, всегда сложнее сидеть на скамейке, чем другим, и я это понимаю. Лука ведет себя как профессионал, он продолжает бороться за место на поле.

    В раздевалке он продолжает вносить тот же вклад, что и всегда. Его очень уважают и считают примером для подражания, потому что он каждый раз выкладывается на тренировках и в матчах, оставаясь эталоном профессионализма для команды», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне 38-летний хорват сыграл за «Реал» 27 матчей, забил один мяч, отдал шесть голевых передач.

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