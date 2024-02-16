Энрике: У меня нет информации по Мбаппе, которую я мог бы вам сообщить

Главный тренервысказался по поводу информации об уходе французского нападающегоиз команды после окончания нынешнего сезона.

«Нет. У меня нет информации, которую я мог бы вам сообщить.

Я не хочу касаться темы Мбаппе до тех пор, пока не выскажутся заинтересованные стороны. Когда они выскажутся, выскажусь и я. Команда превыше всего остального, клуб и его команды превыше всего остального

Я каждый день вместе со своим руководством работаю над будущим, это наша идея», — приводит слова Энрике La Source Parisienne..

Ранее стало известно, что Мбаппе уведомил руководство «ПСЖ», что не будет продлевать контракт. Килиан покинет «ПСЖ» в статусе свободного агента. Ранее неоднократно сообщалось, что он продолжит карьеру в мадридском «Реале».