«Локомотив» — «Алтын-Асыр»: счет матча 2:0, обзор голов

Максим Глушенков Фото: globallookpress.com
Авторами точных ударов стали Тимур Сулейманов и Максим Глушенков. Поединок проходил в ОАЭ.
«Локомотив» сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
Товарищеский матч
«Локомотив» — «Алтын Асыр» — 2:0 (1:0)
Голы: Сулейманов, 13 (1:0). Глушенков, 64 (2:0)«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 46), Самошников (Ненахов, 46), Ньямси (Магкеев, 60), Морозов (Погостнов, 60), Митай (Сильянов, 46), Баринов (Батраков, 60), Жемалетдинов (Миранчук, 46), Тикнизян (Сарвели, 60), Пиняев (Глушенков, 46), Карпукас (Хамулич, 60), Сулейманов (Радиковский, 35. Дзюба, 46)