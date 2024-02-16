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    Личка рассказал, почему «Динамо» провалило старт сезона

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал причины неудачной игры в первых турах чемпионата.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Неудачи в начале сезона — ментальная сторона команды. Ментально сильная команда, которая уверена в себе, умеет преодолевать сложные моменты. Такие команды умеют большинство игр довести до победы. Может быть тяжело на поле, но они выигрывают и забирают три очка. Этого нам не хватало в этой части сезона», — сказал Личка в эфире «Матч Премьер».

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    После 18-ти туров московское «Динамо» идет на третьем месте в РПЛ с 32 очками. От лидера «Краснодара» его отделяет 6 баллов. Марцел Личка стал главным тренером «бело-голубых» летом 2023 года.

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