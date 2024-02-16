В 20:00 16.02.2024 Касымпаша и Фатих Карагюмрюк сыграют матч в Суперлиге Турции.

Касымпаша — Фатих Карагюмрюк

Последний матч между собой: Фатих Карагюмрюк — Касымпаша 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Касымпаша»).

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