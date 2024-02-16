Касымпаша — Фатих Карагюмрюк
Последний матч между собой: Фатих Карагюмрюк — Касымпаша 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Касымпаша»).
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