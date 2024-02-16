Александр Григорян: Считаю Личку лучшим в РПЛ по организации тренировочного процесса

Известный российский наставникназвал тренера московского «Динамо»номером один в российской Премьер-лиги с точки зрения методик тренировок.

«В стартовом отрезке чемпионата Личка искал сочетания в центре. Как показала практика, они были неоптимальные. Летний период был очень короткий. Личка искал варианты, команда готовилась.

Позже "Динамо" начало показывать свой атакующий потенциал. (Федор) Смолов под (Константином) Тюкавиным или связка Тюкавин Смолов. Тогда "Динамо" еще выглядело неубедительно в обороне.

"Динамо" по потенциалу своих игроков ничем не уступает "Краснодару". Также Личка для меня — тренер номер один в РПЛ по качеству тренировочного процесса. Он сильнейший тренер методического подхода к тренировкам», — сообщил Григорян в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона в РПЛ «Динамо» идет на третьем месте в таблице с 32 очками.