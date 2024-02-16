ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханси ФликЗамена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны»
  • 17:43
    • Де Брейне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Александр Григорян: Считаю Личку лучшим в РПЛ по организации тренировочного процесса

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Известный российский наставник Александр Григорян назвал тренера московского «Динамо» Марцела Личку номером один в российской Премьер-лиги с точки зрения методик тренировок.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «В стартовом отрезке чемпионата Личка искал сочетания в центре. Как показала практика, они были неоптимальные. Летний период был очень короткий. Личка искал варианты, команда готовилась.

    Позже "Динамо" начало показывать свой атакующий потенциал. (Федор) Смолов под (Константином) Тюкавиным или связка Тюкавин Смолов. Тогда "Динамо" еще выглядело неубедительно в обороне.

    "Динамо" по потенциалу своих игроков ничем не уступает "Краснодару". Также Личка для меня — тренер номер один в РПЛ по качеству тренировочного процесса. Он сильнейший тренер методического подхода к тренировкам», — сообщил Григорян в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона в РПЛ «Динамо» идет на третьем месте в таблице с 32 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Интер» «Салернитану»?
  • «Интер» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Лион» одолеть мощную «Ниццу»?
  • «Лион» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Прервется ли беспроигрышная серия «Вильярреала»?
  • «Вильярреал» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры