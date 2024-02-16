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    Артета: Это самая важная часть сезона, каждый матч будет играть важную роль

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о текущем положении дел в столичном коллективе.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Это самая важная часть сезона, и мы знаем, что каждый матч будет играть важную роль в том, чего мы хотим добиться.

    Мы многое сделали правильно в этом сезоне, показали высокий уровень последовательности, и теперь мы хотим сделать ещё один шаг вперёд и хотим играть так, как мы играем — посмотрим, чего мы добьёмся.

    Мы работаем как команда над нашими сильными сторонами и над тем, что мы можем улучшить, стараемся больше верить в себя и использовать качества игроков», — приводит слова Артеты ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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