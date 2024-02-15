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    Плеттенберг: В «Баварии» надеются, что Тухелю удастся исправить ситуацию

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    Журналист Флориан Плеттенберг рассказал о возможном увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «Баварии».

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    «Все стороны надеются, что Тухелю удастся исправить ситуацию, в которую попала команда. Тем не менее Тухель не может позволить себе проиграть в Бохуме в воскресенье.

    Следующие три игры — против "Бохума", "Лейпцига" и "Фрайбурга" — имеют решающее значение для внутренней оценки. Дальше — ответный матч с "Лацио".

    Возвращение Ханси Флика пока не горячая тема для обсуждения», — написал Плеттенберг на своей странице в соц. сети.

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    • Напомним, что «Бавария» проиграла «Лацио» (0:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 6-го марта.

    После 21-го тура Бундеслиги мюнхенцы занимают 2-е место в таблице с 50-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 5 баллов.

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