Плеттенберг: В «Баварии» надеются, что Тухелю удастся исправить ситуацию

Журналистрассказал о возможном увольнениис поста главного тренера

«Все стороны надеются, что Тухелю удастся исправить ситуацию, в которую попала команда. Тем не менее Тухель не может позволить себе проиграть в Бохуме в воскресенье.

Следующие три игры — против "Бохума", "Лейпцига" и "Фрайбурга" — имеют решающее значение для внутренней оценки. Дальше — ответный матч с "Лацио".

Возвращение Ханси Флика пока не горячая тема для обсуждения», — написал Плеттенберг на своей странице в соц. сети.

Напомним, что «Бавария» проиграла «Лацио» (0:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 6-го марта.

После 21-го тура Бундеслиги мюнхенцы занимают 2-е место в таблице с 50-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 5 баллов.