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    Палмер о предстоящем матче с «Ман Сити»: С нетерпением жду возвращения на «Этихад»

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    Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

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    «Это будет тяжёлая игра, но я с нетерпением жду возвращения на "Этихад". Честно говоря, я очень рад, хотя это и странно.

    Да, я уже играл с "Манчестер Сити" на "Стэмфорд Бридж", но думаю, что на "Этихаде" это будет ощущаться по-другому. Но я действительно с нетерпением жду этого матча», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

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    • Напомним, что Палмер присоединился к «Челси» летом 2023-го года. Полузащитник является воспитанником «Манчестер Сити».

    В нынешнем сезоне Палмер провел 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.

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