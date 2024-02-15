Палмер о предстоящем матче с «Ман Сити»: С нетерпением жду возвращения на «Этихад»

«Это будет тяжёлая игра, но я с нетерпением жду возвращения на "Этихад". Честно говоря, я очень рад, хотя это и странно.
Да, я уже играл с "Манчестер Сити" на "Стэмфорд Бридж", но думаю, что на "Этихаде" это будет ощущаться по-другому. Но я действительно с нетерпением жду этого матча», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».
Напомним, что Палмер присоединился к «Челси» летом 2023-го года. Полузащитник является воспитанником «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Палмер провел 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.