Палмер о предстоящем матче с «Ман Сити»: С нетерпением жду возвращения на «Этихад»

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура АПЛ с

«Это будет тяжёлая игра, но я с нетерпением жду возвращения на "Этихад". Честно говоря, я очень рад, хотя это и странно.

Да, я уже играл с "Манчестер Сити" на "Стэмфорд Бридж", но думаю, что на "Этихаде" это будет ощущаться по-другому. Но я действительно с нетерпением жду этого матча», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

Напомним, что Палмер присоединился к «Челси» летом 2023-го года. Полузащитник является воспитанником «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Палмер провел 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.