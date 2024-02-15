Президент «Железничара»: Игнатьев показал свой уровень в дебютном матче

Президент «Железничара»оценил игру нападающегов дебютном матче в чемпионате Сербии.

Игнатьев перешел в «Железничар» в конце января на правах свободного агента.

«Мы поздравляем Ивана с дебютом за наш клуб! В матче против "Нови Пазара" он отыграл весь второй тайм, но, к сожалению, не отметился результативными действиями.

Игнатьев был немного не в своей тарелке, но со временем все будет только улучшаться. Россиянин — большой игрок для "Железничара", он показал свой уровень в дебютной встрече.

Мы делаем ставку на этого футболиста и надеемся, что со временем он покажет все, на что способен», — приводит слова Наунковича Sport24.