ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоНазло Каррагеру. Пять причин, по которым Хаби Алонсо не подходит «Ливерпулю»
  • 10:52
    • Рублев победил Оже-Альяссима во втором круге турнира в Роттердаме
    Все новости спорта

    Президент «Железничара»: Игнатьев показал свой уровень в дебютном матче

    Футбол Футбол России
    Президент «Железничара» Зоран Наункович оценил игру нападающего Ивана Игнатьева в дебютном матче в чемпионате Сербии.

    Иван Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Игнатьев

    Игнатьев перешел в «Железничар» в конце января на правах свободного агента.

    «Мы поздравляем Ивана с дебютом за наш клуб! В матче против "Нови Пазара" он отыграл весь второй тайм, но, к сожалению, не отметился результативными действиями.

    Игнатьев был немного не в своей тарелке, но со временем все будет только улучшаться. Россиянин — большой игрок для "Железничара", он показал свой уровень в дебютной встрече.

  • Игнатьев: Сербия близка по менталитету к России, верю, что скоро адаптируюсь
  • Читайте по теме

    • Мы делаем ставку на этого футболиста и надеемся, что со временем он покажет все, на что способен», — приводит слова Наунковича Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» на своем поле одолеть «Ренн»?
  • «Милан» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сделает ли «Брага» хороший задел в первом матче?
  • «Брага» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Магнитка» проведет сильный матч в Казани
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Брага — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кельн — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Герта — Магдебург
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры