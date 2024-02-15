«Барселона» устроит летом распродажу

Испанскаяпо окончании сезона намерена устроить чистку состава, чтобы улучшить финансовое положение, сообщает Cadena Ser.

Руководство каталонского уже определилась со списком кандидатов из основного состава на выход. Ими стали 26-летний хавбек Френки де Йонг и 27-летний вингер Рафинья. За них «Барселона» планирует получить около € 100 млн.

Еще одним кандидатом на продажу является защитник Рональд Араухо, но с ним готовы расстаться в последнюю очередь и только в случае очень выгодного предложения.

В этом сезоне де Йонг сыграл 23 матча за «блауграну» во всех турнирах, забил один мяч. Рафинья провел 21 игру, забил 4 гола, отдал 7 передач.