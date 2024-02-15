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    «Барселона» устроит летом распродажу

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    Испанская «Барселона» по окончании сезона намерена устроить чистку состава, чтобы улучшить финансовое положение, сообщает Cadena Ser.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    Руководство каталонского уже определилась со списком кандидатов из основного состава на выход. Ими стали 26-летний хавбек Френки де Йонг и 27-летний вингер Рафинья. За них «Барселона» планирует получить около € 100 млн.

    Еще одним кандидатом на продажу является защитник Рональд Араухо, но с ним готовы расстаться в последнюю очередь и только в случае очень выгодного предложения.

    В этом сезоне де Йонг сыграл 23 матча за «блауграну» во всех турнирах, забил один мяч. Рафинья провел 21 игру, забил 4 гола, отдал 7 передач.

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