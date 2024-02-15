Бакаев: Не знаю, почему все считают, что уровень чемпионата России становится ниже

Полузащитник, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды заиз ОАЭ, дал свой комментарий по поводу нынешнего уровня РПЛ.

«Все говорят, что уровень чемпионата России становится ниже. Я не знаю, почему так считают. Я не согласен, что всё так плохо. Да, у команд нет таких звёзд, которые раньше приезжали, но есть много молодых и талантливых игроков.

Может быть, шаг назад мы сделали. Но, возможно, через год, через два будут два шага вперёд, потому что много талантливых молодых игроков приезжают в нашу лигу. Во всех командах: в "Локомотиве", ЦСКА, "Спартаке" есть молодые игроки, они не берут каких-то суперзвёзд, но берут талантливых молодых футболистов», — приводит слова Бакаева журналист Нобель Арустамян.