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    Бакаев: Не знаю, почему все считают, что уровень чемпионата России становится ниже

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    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, дал свой комментарий по поводу нынешнего уровня РПЛ.

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «Все говорят, что уровень чемпионата России становится ниже. Я не знаю, почему так считают. Я не согласен, что всё так плохо. Да, у команд нет таких звёзд, которые раньше приезжали, но есть много молодых и талантливых игроков.

    Может быть, шаг назад мы сделали. Но, возможно, через год, через два будут два шага вперёд, потому что много талантливых молодых игроков приезжают в нашу лигу. Во всех командах: в "Локомотиве", ЦСКА, "Спартаке" есть молодые игроки, они не берут каких-то суперзвёзд, но берут талантливых молодых футболистов», — приводит слова Бакаева журналист Нобель Арустамян.

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