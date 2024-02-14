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    Суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса 20 февраля

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    Формальное слушание апелляции футболиста «Спартака» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату пройдет 20 февраля.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Что касается уголовного дела, то на 20 февраля назначено так называемое формальное слушание. Это очень краткое заседание, на котором рассматривается ход расследования, дело ещё не обсуждается в деталях. Это скорее формальность. Предлагаем вам время от времени проверять, назначено ли ещё слушание по существу», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы апелляционного суда Амстердама ТАСС.

    19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату. Инцидент произошел на вечеринке в 2020 году.

    В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

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