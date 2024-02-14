Суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса 20 февраля

Формальное слушание апелляции футболиста «Спартака»на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату пройдет 20 февраля.

«Что касается уголовного дела, то на 20 февраля назначено так называемое формальное слушание. Это очень краткое заседание, на котором рассматривается ход расследования, дело ещё не обсуждается в деталях. Это скорее формальность. Предлагаем вам время от времени проверять, назначено ли ещё слушание по существу», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы апелляционного суда Амстердама ТАСС.

19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату. Инцидент произошел на вечеринке в 2020 году.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.