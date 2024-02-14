Киммих и Горетцка могут покинуть «Баварию» из-за Тухеля

Сразу два ключевых игроказадумались об уходе из команды.

По информации Bild, речь идет о полузащитниках Йозуа Киммихе и Леоне Горетцке.

Сомнения Киммиха и Горетцки по поводу необходимости оставаться в «Баварии» связаны с недоверием со стороны главного тренера команды Томаса Тухеля.

Источник при этом отмечает, что руководство клуба в этой ситуации находится на стороне тренера.

Помимо Киммиха и Горетцки, об уходе из «Баварии» также думает защитник Маттейс де Лигт.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 21 тура.