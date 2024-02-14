Киммих и Горетцка могут покинуть «Баварию» из-за Тухеля

Йозуа Киммих Фото: globallookpress.com
По информации Bild, речь идет о полузащитниках Йозуа Киммихе и Леоне Горетцке.
Сомнения Киммиха и Горетцки по поводу необходимости оставаться в «Баварии» связаны с недоверием со стороны главного тренера команды Томаса Тухеля.
Источник при этом отмечает, что руководство клуба в этой ситуации находится на стороне тренера.
Помимо Киммиха и Горетцки, об уходе из «Баварии» также думает защитник Маттейс де Лигт.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 21 тура.