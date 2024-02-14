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    • Киммих и Горетцка могут покинуть «Баварию» из-за Тухеля
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    Киммих и Горетцка могут покинуть «Баварию» из-за Тухеля

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    Сразу два ключевых игрока «Баварии» задумались об уходе из команды.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    По информации Bild, речь идет о полузащитниках Йозуа Киммихе и Леоне Горетцке.

    Сомнения Киммиха и Горетцки по поводу необходимости оставаться в «Баварии» связаны с недоверием со стороны главного тренера команды Томаса Тухеля.

    Источник при этом отмечает, что руководство клуба в этой ситуации находится на стороне тренера.

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    • Помимо Киммиха и Горетцки, об уходе из «Баварии» также думает защитник Маттейс де Лигт.

    «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 21 тура.

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