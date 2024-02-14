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    Гвардиола: Де Брейне с годами становится только лучше, как хорошее вино

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника «горожан» Кевина Де Брейне.

    Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брейне
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    Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брейне

    «Кевин с годами становится только лучше, как хорошее вино! Он, возможно, Брунелло ди Монтальчино или Сассикайя (сорта красного вина).

    После травмы Де Брейне вернулся очень свежим не только физически, но и ментально. Его вклад в командный успех всегда особый, он и сам особенный», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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    • В нынешнем сезоне Де Брейне провел 6 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ и Лиге чемпионов, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

    Полузащитник перешел в стан «горожан» в 2015-м году. С того момента Де Брейне завоевал 17 трофеев вместе с «Манчестер Сити».

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