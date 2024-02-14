Гвардиола: Де Брейне с годами становится только лучше, как хорошее вино

Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брейне Фото: globallookpress.com
«Кевин с годами становится только лучше, как хорошее вино! Он, возможно, Брунелло ди Монтальчино или Сассикайя (сорта красного вина).
После травмы Де Брейне вернулся очень свежим не только физически, но и ментально. Его вклад в командный успех всегда особый, он и сам особенный», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
В нынешнем сезоне Де Брейне провел 6 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ и Лиге чемпионов, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
Полузащитник перешел в стан «горожан» в 2015-м году. С того момента Де Брейне завоевал 17 трофеев вместе с «Манчестер Сити».