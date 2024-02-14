Гвардиола уверен, что Клопп вернется к тренерской работе

Главный тренерподелился мнением о наставнике

Напомним, что немецкий специалист объявил о своем уходе из стана «мерсисайцев» по итогам нынешнего сезона.

«Я почти уверен, что Юрген вернётся. Не знаю, когда, это может знать только он сам. Клопп немного отдохнёт, расслабится, а после этого задумается над тем, что делать дальше. Когда ты играешь каждые три дня, сезон за сезоном, трудно понять, кто мы такие, что делаем и чего вообще хотим от жизни. Иногда взять перерыв действительно полезно.

Был ли Клопп моим лучшим соперником? Безусловно. И очень много раз. Измеряя свой успех, ты так или иначе будешь смотреть на силу своего соперника.

Если твой конкурент недостаточно силён, то и твои достижения мало чего стоят. Но, соревнуясь с этим "Ливерпулем" на протяжении многих лет — этого и предыдущих — и иногда побеждая их, это показывает, насколько хорошо мы справлялись. Думаю, то же самое может сказать и Клопп», — приводит слова Гвардиолы This is Anfield.

После 24-х туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 2-й позиции (52 балла).