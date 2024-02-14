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    Гвардиола уверен, что Клопп вернется к тренерской работе

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

    Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
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    Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола

    Напомним, что немецкий специалист объявил о своем уходе из стана «мерсисайцев» по итогам нынешнего сезона.

    «Я почти уверен, что Юрген вернётся. Не знаю, когда, это может знать только он сам. Клопп немного отдохнёт, расслабится, а после этого задумается над тем, что делать дальше. Когда ты играешь каждые три дня, сезон за сезоном, трудно понять, кто мы такие, что делаем и чего вообще хотим от жизни. Иногда взять перерыв действительно полезно.

    Был ли Клопп моим лучшим соперником? Безусловно. И очень много раз. Измеряя свой успех, ты так или иначе будешь смотреть на силу своего соперника.

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    • Если твой конкурент недостаточно силён, то и твои достижения мало чего стоят. Но, соревнуясь с этим "Ливерпулем" на протяжении многих лет — этого и предыдущих — и иногда побеждая их, это показывает, насколько хорошо мы справлялись. Думаю, то же самое может сказать и Клопп», — приводит слова Гвардиолы This is Anfield.

    После 24-х туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 2-й позиции (52 балла).

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