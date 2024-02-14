Дембеле: В «Барселоне» я много страдал и проходил через сложные моменты

Полузащитниквысказался об игре зав период с 2017 по 2023 год.

«Я присоединился к "Барселоне", когда мне было 20 лет, я провёл всего полтора года в профессиональном футболе к тому моменту. Я ещё учился, и в "Барселоне" я получил больше всего уроков.

Я много страдал в "Барселоне". Я проходил через очень сложные моменты, а затем всё стало лучше — шаг за шагом, с течением времени. Это логично для молодого футболиста, каким я был», — приводит слова Дембеле Sport.es.

Напомним, что Дембеле пополнил состав ПСЖ летом 2023-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 матчей за парижан во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.