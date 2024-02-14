«Барселона» готова продать де Йонга летом

Испанская «Барселона» намерена выставить на трансфер хавбекапосле окончания сезона, если он не захочет подписывать новый контракт с клубом, сообщает Хелена Кондис в соцсети.

Каталонский клуб уже делал предложение нидерландскому полузащитнику, но отверг это предложение. Де Йонга не устроило понижение зарплаты и сроки контракта.

Известно, что на центрального полузащитника уже есть претендент. Английский «Тоттенхэм» готов заплатить за него € 60 млн.

Календарь и таблица испанской Примеры

Контракт Френки де Йонга действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил один мяч. На портале Transfermarkt его оценивают в € 80 млн.