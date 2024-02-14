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    «Барселона» готова продать де Йонга летом

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    Испанская «Барселона» намерена выставить на трансфер хавбека Френки де Йонга после окончания сезона, если он не захочет подписывать новый контракт с клубом, сообщает Хелена Кондис в соцсети.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    Каталонский клуб уже делал предложение нидерландскому полузащитнику, но отверг это предложение. Де Йонга не устроило понижение зарплаты и сроки контракта.

    Известно, что на центрального полузащитника уже есть претендент. Английский «Тоттенхэм» готов заплатить за него € 60 млн.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Контракт Френки де Йонга действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил один мяч. На портале Transfermarkt его оценивают в € 80 млн.

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