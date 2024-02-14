Ахметов: Адаптация в «Зените» проходит хорошо

Хавбек «Зенита»высказался по поводу своей адаптации в санкт-петербургском клубе.

«Всё хорошо, адаптация быстро, считаю, проходит. Мне кажется, быстро влился в коллектив. На поле всё больше воспринимаю информацию, которую нам дают. Дай бог, что в чемпионате будет так же и даже лучше.

Усталость после первого сбора позади? Под конец второго она еще накопилась (улыбается). Но так всегда на сборах — хочется побыстрее начать играть и тренироваться перед официальными матчами. С другой стороны, у нас в обоих тренировочных лагерях было много игр, а это всегда лучше», — приводит слова Ильзата Ахметова «Матч ТВ».

Ахметов до перехода в «Зенит» защищал цвета «Краснодара».