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    Ахметов: Адаптация в «Зените» проходит хорошо

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    Хавбек «Зенита» Ильзат Ахметов высказался по поводу своей адаптации в санкт-петербургском клубе.

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    «Всё хорошо, адаптация быстро, считаю, проходит. Мне кажется, быстро влился в коллектив. На поле всё больше воспринимаю информацию, которую нам дают. Дай бог, что в чемпионате будет так же и даже лучше.

    Усталость после первого сбора позади? Под конец второго она еще накопилась (улыбается). Но так всегда на сборах — хочется побыстрее начать играть и тренироваться перед официальными матчами. С другой стороны, у нас в обоих тренировочных лагерях было много игр, а это всегда лучше», — приводит слова Ильзата Ахметова «Матч ТВ».

    Ахметов до перехода в «Зенит» защищал цвета «Краснодара».

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