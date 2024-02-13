В 22:45 13.02.2024 Шрусбери Таун и Барнсли начнут матч в Первой Лиге Англии.

Шрусбери Таун — Барнсли

Последний матч между собой: Барнсли — Шрусбери Таун 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шрусбери Таун»).

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