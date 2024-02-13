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    Семак высказался о повреждении Эраковича

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что травма защитника команды Страхини Эраковича не является серьезной.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «У Эраковича небольшое повреждение, поэтому он сегодня не смог принять участие в матче. Надеюсь, что он недолго будет восстанавливаться. Насколько это повреждение серьёзное, мы узнаём уже на следующих сборах.

    Через два-три дня будет обследование, тогда и будут понятны сроки восстановления», — передает слова Семака Чемпионат.

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    • В нынешнем сезоне Эракович провел 20 матчей за «Зенит» и сделал 2 голевые передачи.

    Напомним, что 13-го февраля команда Сергея Семака разгромила «Сантос» (4:1) в рамках товарищеского противостояния.

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