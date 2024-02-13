Семак высказался о повреждении Эраковича

Главный тренернадеется, что травма защитника командыне является серьезной.

«У Эраковича небольшое повреждение, поэтому он сегодня не смог принять участие в матче. Надеюсь, что он недолго будет восстанавливаться. Насколько это повреждение серьёзное, мы узнаём уже на следующих сборах.

Через два-три дня будет обследование, тогда и будут понятны сроки восстановления», — передает слова Семака Чемпионат.

В нынешнем сезоне Эракович провел 20 матчей за «Зенит» и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что 13-го февраля команда Сергея Семака разгромила «Сантос» (4:1) в рамках товарищеского противостояния.