Почеттино: Галлахер предан «Челси»

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
«Полагаю, что он чрезвычайно преданный команде игрок, который отрабатывает буквально в каждом эпизоде. Иметь в команде такого футболиста — это бесценно. Я очень рад за него, нам нужна была эта победа.
Конор говорил мне, что хочет остаться в "Челси", но решать это ему и клубу. Я не беспокоюсь, у Галлахера ещё год по контракту», — приводит слова Почеттино издание ESPN.
24-летний Галлахер является воспитанником «Челси». Текущий контракт с игроком истекает летом 2025 года.