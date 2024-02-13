Почеттино: Галлахер предан «Челси»

Наставник «Челси»высказался о хавбеке. Ранее игрок отметился дублем в матче 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:1).

«Полагаю, что он чрезвычайно преданный команде игрок, который отрабатывает буквально в каждом эпизоде. Иметь в команде такого футболиста — это бесценно. Я очень рад за него, нам нужна была эта победа.

Конор говорил мне, что хочет остаться в "Челси", но решать это ему и клубу. Я не беспокоюсь, у Галлахера ещё год по контракту», — приводит слова Почеттино издание ESPN.

24-летний Галлахер является воспитанником «Челси». Текущий контракт с игроком истекает летом 2025 года.