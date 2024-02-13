В 22:45 13.02.2024 Питерборо Юнайтед и Порт Вейл начнут матч в английской Первой Лиге.

Питерборо Юнайтед — Порт Вейл

Последний матч между собой: Порт Вейл — Питерборо Юнайтед 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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