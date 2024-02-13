Нойер: У меня до сих пор есть небольшие проблемы с коленом

Голкиперзаявил, что имеет проблемы с коленом.

«С моим коленом всё в порядке. У меня было несколько жалоб, и до сих пор есть небольшие проблемы, но это не мешает мне тренироваться или играть. Так что я настроен оптимистично», — приводит слова Нойера аккаунт Bayern & Germany.

Напомним, что Нойер получил травму колена еще в январе 2023-го года. Голкипер восстановился и впервые вышел на поле в октябре прошлого года.

В нынешнем сезоне Нойер провел 17 матчей, в 8-и из которых сыграл на ноль. За этот период голкипер пропустил 18 голов.