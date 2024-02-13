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    Нойер: У меня до сих пор есть небольшие проблемы с коленом

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    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что имеет проблемы с коленом.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «С моим коленом всё в порядке. У меня было несколько жалоб, и до сих пор есть небольшие проблемы, но это не мешает мне тренироваться или играть. Так что я настроен оптимистично», — приводит слова Нойера аккаунт Bayern & Germany.

    Напомним, что Нойер получил травму колена еще в январе 2023-го года. Голкипер восстановился и впервые вышел на поле в октябре прошлого года.

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    • В нынешнем сезоне Нойер провел 17 матчей, в 8-и из которых сыграл на ноль. За этот период голкипер пропустил 18 голов.

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