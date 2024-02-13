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    Гвардиола: «Манчестер Сити» по силам снова выиграть Лигу чемпионов

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что клуб может снова выиграть Лигу чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Когда я пришел в клуб восемь лет назад, то думал: "Возможно, Лига чемпионов — это слишком для нас".

    Теперь все в команде верят, что мы способны выиграть этот турнир. Это лучшее наследие для клуба.

    Я бы сказал, что наш соперник голоден, свеж и хочет конкурировать. У "Копенгагена" было много времени, чтобы подготовиться. Надеюсь, мы тоже покажем достойный уровень», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» начнется 13 февраля в 23:00 мск.

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