Гвардиола: «Манчестер Сити» по силам снова выиграть Лигу чемпионов

Наставник «Манчестер Сити»выразил мнение, что клуб может снова выиграть Лигу чемпионов.

«Когда я пришел в клуб восемь лет назад, то думал: "Возможно, Лига чемпионов — это слишком для нас".

Теперь все в команде верят, что мы способны выиграть этот турнир. Это лучшее наследие для клуба.

Я бы сказал, что наш соперник голоден, свеж и хочет конкурировать. У "Копенгагена" было много времени, чтобы подготовиться. Надеюсь, мы тоже покажем достойный уровень», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» начнется 13 февраля в 23:00 мск.