Галлас: Аршавин мог бы заиграть даже в «Барселоне»

Экс-защитник «Челси»выразил мнение, чтомог бы заиграть даже в «Барселоне».

«Андрей один из тех, кому не нравилось тренироваться каждый день. Он предпочитал сохранить энергию для матчей. Возможно, это ему и помешало остаться играть на уровне АПЛ. Это пример для нового поколения футболистов, который говорит о том, что профессиональный игрок в Англии должен отличаться стабильностью на протяжении всего сезона, чтобы остаться на высоком уровне.

Но если брать способности Аршавина, то он мог играть даже в "Барселоне". Я в этом не сомневаюсь», — сказал Галлас «Чемпионату».