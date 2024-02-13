В 22:45 13.02.2024 Чарльтон Атлетик и Линкольн Сити начнут матч в английской Первой Лиге.

Чарльтон Атлетик — Линкольн Сити

Последний матч между собой: Линкольн Сити — Чарльтон Атлетик 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чарльтон Атлетик»).

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