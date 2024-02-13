Защитник «Динамо» получил перелом ключицы

Защитник «Динамо»не поможет команде в ближайших матчах.

Бессмертный получил перелом ключицы в товарищеском матче с «Елимаем» (2:1), сообщает пресс-служба московского клуба.

«К сожалению, в матче с "Елимаем" травму получил Стас Бессмертный. Но я уверен, что у него все будет хорошо, и надеюсь, он вернется в команду как можно быстрее», — сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

В ближайшие дни 19-летний защитник перенесет операцию и будет восстанавливаться в Москве.

Бессмертный провел в текущем чемпионате России четыре матча и забил один гол.