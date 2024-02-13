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    Защитник «Динамо» получил перелом ключицы

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    Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный не поможет команде в ближайших матчах.

    Станислав Бессмертный
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    Станислав Бессмертный

    Бессмертный получил перелом ключицы в товарищеском матче с «Елимаем» (2:1), сообщает пресс-служба московского клуба.

    «К сожалению, в матче с "Елимаем" травму получил Стас Бессмертный. Но я уверен, что у него все будет хорошо, и надеюсь, он вернется в команду как можно быстрее», — сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

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    Бессмертный провел в текущем чемпионате России четыре матча и забил один гол.

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