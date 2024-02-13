Абаскаль: У меня всегда с Соболевым были хорошие отношения, мы много шутим

Главный тренеррассказал об отношениях с нападающим

«У меня всегда с Сашей были хорошие отношения. Мы хорошо общались и общаемся. Много шутим.

В прошлом сезоне он пропустил порядка 9-10 матчей из-за красных и желтых карточек. Данный момент тоже нужно осознавать, над этим необходимо работать. Нужно понимать, какие есть плюсы и минусы. На самом деле он все это прекрасно понимает — и работает. И мы всегда ожидаем лучшего Сашу Соболева, потому что это будет лучше и для него, и для команды в целом», — приводит слова Абаскаль «Матч ТВ».