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    Мостовой: Кажется, что в «Зените» больше португалоговорящих игроков, чем русских

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что в команде чересчур много латиноамериканских футболистов.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушел в эту сферу — ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем и не мы решаем, как комплектовать команду. Наше дело доказывать на тренировках и в играх, что можем быть полезны клубу и помогать ему побеждать.

    Плохие слова на их языке я знаю (смеется). Ну и немного цензурных, конечно, но не так много.

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    • Педро — хороший игрок, как и другие бразильские новички — Нино и Артур. Селекция хорошо работает у клуба. Судя по результатам матчей с их участием на сборах, футболисты очень высокого уровня», — сказал Мостовой «Известиям».

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