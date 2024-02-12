Мостовой: Кажется, что в «Зените» больше португалоговорящих игроков, чем русских

Полузащитник «Зенита»считает, что в команде чересчур много латиноамериканских футболистов.

«Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушел в эту сферу — ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем и не мы решаем, как комплектовать команду. Наше дело доказывать на тренировках и в играх, что можем быть полезны клубу и помогать ему побеждать.

Плохие слова на их языке я знаю (смеется). Ну и немного цензурных, конечно, но не так много.

Педро — хороший игрок, как и другие бразильские новички — Нино и Артур. Селекция хорошо работает у клуба. Судя по результатам матчей с их участием на сборах, футболисты очень высокого уровня», — сказал Мостовой «Известиям».