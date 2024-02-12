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    Эллиотт: Мне приятно играть рядом с Нуньесом, он всегда хочет забивать

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    Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт оценил игру нападающего команды Дарвина Нуньеса в нынешнем сезоне.

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    «Дарвин может забивать как угодно, любой частью тела! Головой, левой или правой ногой, коленом, плечом. Он невероятный игрок, который в этом сезоне многое предлагает команде.

    Вдобавок ко всему, он выкладывается на полную. Мне приятно играть рядом с Дарвином. Как человек, который должен снабжать нападающих мячом, я знаю, где он будет находиться. Нуньес всегда хочет забивать», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

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    • В нынешнем сезоне Нуньес провел 23 матча за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 8 голов и сделал 7 голевых передач. Эллиотт принял участие в 20-и встречах Премьер-лиги, отметился голом и оформил 2 ассиста.

    После 24-х туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ 54 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.

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