Эллиотт: Мне приятно играть рядом с Нуньесом, он всегда хочет забивать

Полузащитникоценил игру нападающего командыв нынешнем сезоне.

«Дарвин может забивать как угодно, любой частью тела! Головой, левой или правой ногой, коленом, плечом. Он невероятный игрок, который в этом сезоне многое предлагает команде.

Вдобавок ко всему, он выкладывается на полную. Мне приятно играть рядом с Дарвином. Как человек, который должен снабжать нападающих мячом, я знаю, где он будет находиться. Нуньес всегда хочет забивать», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Нуньес провел 23 матча за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 8 голов и сделал 7 голевых передач. Эллиотт принял участие в 20-и встречах Премьер-лиги, отметился голом и оформил 2 ассиста.

После 24-х туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ 54 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.