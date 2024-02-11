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    Почеттино: Сложно показывать хорошие результаты, когда твои лучшие игроки залечивают травмы

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    Наставник «Челси» Маурисио Почеттино пожаловался на кадровую ситуацию, отметив, что в клубе много травмированных футболистов.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Сложно показывать хорошие результаты, когда твои лучшие игроки залечивают травмы. Нас судят по результатам, хотя не учитывают при этом все обстоятельства. Люди нас критикуют за поражения, но никогда не задают себе вопрос: а почему так произошло?» — сказал Почеттино на пресс-конференции.

    Из-за травм в лазарете «Челси» находятся Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку и Ромео Лавия.

    Календарь и таблица АПЛ

    Лондонцы идут на 11-й строчке в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 23 встречах.

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