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    Томас Мюллер: «Бавария» будет бороться до конца за чемпионский титул

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    Старожил мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер считает, что даже после поражения от «Байера» (0:3) вся борьба за золотые медали в Бундеслиге еще впереди.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Вчерашняя игра была абсолютным кошмаром для нас. Поздравляем наших соперников из Леверкузена — они на невероятной победной серии. Борьба за титул ещё не окончена. Но сначала нам нужно привести наши дела в порядок. Следующий шанс и очень важный для нас матч состоится в следующую среду», — написал Мюллер в соцсети.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В матче 21-го тура Бундеслиги «Байер» неожиданно разгромил «Баварию» со счетом 3:0 и имеет отрыв уже в пять очков в турнирной таблице.

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