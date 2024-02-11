Томас Мюллер: «Бавария» будет бороться до конца за чемпионский титул

Старожил мюнхенской «Баварии»считает, что даже после поражения от «Байера» (0:3) вся борьба за золотые медали в Бундеслиге еще впереди.

«Вчерашняя игра была абсолютным кошмаром для нас. Поздравляем наших соперников из Леверкузена — они на невероятной победной серии. Борьба за титул ещё не окончена. Но сначала нам нужно привести наши дела в порядок. Следующий шанс и очень важный для нас матч состоится в следующую среду», — написал Мюллер в соцсети.

Календарь и таблица Бундеслиги

В матче 21-го тура Бундеслиги «Байер» неожиданно разгромил «Баварию» со счетом 3:0 и имеет отрыв уже в пять очков в турнирной таблице.