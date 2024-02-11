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    Де Оливейра: Мы довольны работой на втором сборе «Зенита»

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    Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил работу игроком команды на зимних сборах.

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    «Довольны ли работой на втором сборе? Да, мы довольны. Естественно, ребята уже немножко подустали, но то, что мы хотели получить здесь, в Дохе, мы получили.

    Мы провели хорошие спарринги с хорошими командами: и с теми, с которыми играли на турнире, и с теми, с кем проводили товарищеские игры. Это было для нас очень полезно, мы увидели результаты наших тренировок. Мы довольны работой. Естественно, мы всегда будем говорить, что планировали больше. Пока у нас все здоровы, все в хорошем состоянии. Ждём с нетерпением начала чемпионата.

    Какая будет задача для игроков на последний матч Кубка равноправия? Наша работа — всегда выходить и показывать наш максимум. Да, мы уже выиграли турнир, но у нас ещё есть над чем работать.

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    • У нас есть два дня для того, чтобы поработать над взаимосвязями, — будем пробовать это и в игре. Конечно, мы всегда ставим максимальные задачи. Турнир мы уже выиграли, будем стараться доказывать и побеждать в ещё одном матче!» — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита».

    В период зимних сборов «сине-бело-голубые» провели 8 матчей, в которых 5 матчей победили, дважды сыграли вничью и 1 раз проиграли.

    Напомним, что 2-го марта «Зенит» сыграет против «Спартака» в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги.

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