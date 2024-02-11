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    Артета о Габриэле: Его роль в «Арсенале» возросла

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре защитника «канониров» Габриэла Магальянса в нынешнем сезоне.

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    «С ним многое произошло. Его роль в команде возросла. Его личная жизнь также сильно отличается от той, которая была у него раньше, это касается его семьи, языковых особенностей.

    Он также многое изменил в своей жизни и улучшил свой менталитет. Он может решать, как ему поступать, и я думаю, что он сделал правильный выбор, отдав приоритет саморазвитию», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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    • В нынешнем сезоне Габриэл провел 21 матч за «Арсенал» в АПЛ и забил 3 гола.

    В следующем матче «Арсенал» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 24-го тура АПЛ 11-го февраля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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