Артета о Габриэле: Его роль в «Арсенале» возросла

Главный тренервысказался об игре защитника «канониров»в нынешнем сезоне.

«С ним многое произошло. Его роль в команде возросла. Его личная жизнь также сильно отличается от той, которая была у него раньше, это касается его семьи, языковых особенностей.

Он также многое изменил в своей жизни и улучшил свой менталитет. Он может решать, как ему поступать, и я думаю, что он сделал правильный выбор, отдав приоритет саморазвитию», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В нынешнем сезоне Габриэл провел 21 матч за «Арсенал» в АПЛ и забил 3 гола.

В следующем матче «Арсенал» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 24-го тура АПЛ 11-го февраля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.