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    Жирков: Я себя не представлял в качестве главного тренера

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    Экс-защитник ряда клубов РПЛ и сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о том, готов ли начать тренерскую карьеру.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Я себя не представлял в качестве главного тренера. Ни в Первой, ни во Второй лиге или молодежке. Я не представляю, что стою на бровке, в раздевалке. Может быть, как помощник, но как главный тренер, думаю, ещё ментально пока не готов.

    Раньше представлял, когда был футболистом. Выходишь на тренировку, ничего делать не надо, квадраты поставил, и вы поиграли. На самом деле тренировать — тяжелая работа», — передает слова Жиркова Чемпионат.

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    • Бывший защитник объявил о завершении футбольной карьеры в 2022-м году. Последним клубом Жиркова были «Химки». Ранее футболист выступал за «Анжи», ЦСКА, «Динамо» и «Зенит» в РПЛ.

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