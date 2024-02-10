Жирков: Я себя не представлял в качестве главного тренера

Экс-защитник ряда клубов РПЛ и сборной Россииответил на вопрос о том, готов ли начать тренерскую карьеру.

«Я себя не представлял в качестве главного тренера. Ни в Первой, ни во Второй лиге или молодежке. Я не представляю, что стою на бровке, в раздевалке. Может быть, как помощник, но как главный тренер, думаю, ещё ментально пока не готов.

Раньше представлял, когда был футболистом. Выходишь на тренировку, ничего делать не надо, квадраты поставил, и вы поиграли. На самом деле тренировать — тяжелая работа», — передает слова Жиркова Чемпионат.

Бывший защитник объявил о завершении футбольной карьеры в 2022-м году. Последним клубом Жиркова были «Химки». Ранее футболист выступал за «Анжи», ЦСКА, «Динамо» и «Зенит» в РПЛ.