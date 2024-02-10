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    В «Ливерпуле» рассказали о травме Александер-Арнольда

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме защитника клуба Трента Александер-Арнольда, которую он получил в матче с «Бернли» (3:1).

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «Та же область колена. Ничего особо страшного, но он снова почувствовал это, и мы должны посмотреть. Мы оценим это. Мы узнали об этом в игре и подумали "что мы можем сделать", а Трент сказал "нет, всё в порядке". Но это не так, как он чувствует, поэтому нам пришлось быть осторожными и снять его с игры», — приводит слова Клоппа ВВС.

    Победа позволила «Ливерпулю» набрать 54 очка и вернуться на первое место в турнирной таблице. У «Бернли» 13 пунктов и 19-я строчка.

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