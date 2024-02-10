В «Ливерпуле» рассказали о травме Александер-Арнольда

Главный тренервысказался о травме защитника клуба, которую он получил в матче с(3:1).

«Та же область колена. Ничего особо страшного, но он снова почувствовал это, и мы должны посмотреть. Мы оценим это. Мы узнали об этом в игре и подумали "что мы можем сделать", а Трент сказал "нет, всё в порядке". Но это не так, как он чувствует, поэтому нам пришлось быть осторожными и снять его с игры», — приводит слова Клоппа ВВС.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 54 очка и вернуться на первое место в турнирной таблице. У «Бернли» 13 пунктов и 19-я строчка.