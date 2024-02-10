Смолов: Сейчас бы не советовал Тюкавину уезжать

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
«На данный момент, наверное, я бы не советовал ему уезжать. Потому что он только сейчас закрепился в стартовом составе, прогрессирует.
"Динамо" стало сильнее, находится в борьбе за высокие места. Думаю, он сам хочет что-то выиграть с командой.
Плюс, как показывает пример Арсена [Захаряна], там [в Европе] достаточно большой разрыв с точки зрения уровня сопротивления между нашим чемпионатом и европейскими.
Мне кажется, [Тюкавину] нужно стать более уверенным и еще набраться опыта и игровой практики здесь», — сказал Смолов в интервью YouTube-каналу Cappuccino & Catenaccio Show.