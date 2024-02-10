Салах планирует продлить контракт с «Ливерпулем»

Нападающийне собирается уходить изэтим летом.

По информации Football Insider, египетский футболист хочет подписать новый контракт с «мерсисайдцами».

Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.

Источник отмечает, что Мохамед на данный момент не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Салах по-прежнему остается ключевой трансферной целью Саудовской Аравии.

Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего Салаха в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 20 матчей, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.