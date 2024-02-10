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    Салах планирует продлить контракт с «Ливерпулем»

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    Нападающий Мохамед Салах не собирается уходить из «Ливерпуля» этим летом.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По информации Football Insider, египетский футболист хочет подписать новый контракт с «мерсисайдцами».

    Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.

    Источник отмечает, что Мохамед на данный момент не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

    Ранее сообщалось, что Салах по-прежнему остается ключевой трансферной целью Саудовской Аравии.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего Салаха в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 20 матчей, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.

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